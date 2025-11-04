A Câmara Municipal de Franca votará um projeto de lei que propõe simplificar a emissão de alvarás de construção para edificações de baixa complexidade. Para que a proposta seja aprovada, no entanto, os vereadores terão de derrubar um parecer contrário emitido pelo Setor Jurídico da Casa. A votação acontecerá na sessão ordinária desta terça-feira, 4.

De autoria do vereador Leandro O Patriota (PL), o projeto de lei define como edificações de baixa complexidade os galpões, habitações ou salas comerciais de até 210 metros quadrados. O texto prevê que o Alvará Declaratório seja emitido em até cinco dias úteis após o protocolo do pedido, desde que todas as exigências da legislação sejam cumpridas.

A proposta estabelece que o autor do projeto e o responsável técnico deverão declarar, por meio da plataforma Gov.br, que a construção está em conformidade com as normas e legislações urbanísticas vigentes. Se as exigências não forem cumpridas, o alvará poderá ser suspenso, e os responsáveis estarão sujeitos às penalidades previstas no Código Penal. As multas podem variar entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.