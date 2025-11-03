04 de novembro de 2025
Logo Sampi
ESPORTE

Franca conquista 47 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Campeonato Brasileiro de Karatê 2025, realizado em Santo André
A equipe francana de karatê brilhou no Campeonato Brasileiro de Karatê de 2025, realizado neste fim de semana em Santo André (SP), conquistando 47 medalhas - sendo 20 de ouro, 14 de prata e 13 de bronze - e o título geral por associações no ranking nacional da modalidade.

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, os atletas participaram da competição que reuniu 812 competidores de 20 estados brasileiros.

Com o fim do calendário competitivo de 2025, a equipe já inicia a preparação para a próxima temporada, com o objetivo de manter o desempenho e fortalecer o esporte no cenário nacional.

Categorias de Base

Sub-7

  • Caleb Acarrone Mota – Ouro em Kata Individual
  • Sub-9 (Faixas Vermelha a Verde)
  • Brayan Gamaliel – Ouro em Kata Individual, Ouro em Kumitê e Prata em Kata Equipe

Sub-10 (Faixas Vermelha a Verde)

  • Pietro Silva – Bronze em Kata Individual e Prata em Kumitê
  • Alanna Aguilero – Prata em Kata Equipe Feminino e Bronze em Kumitê Feminino

Sub-11

  • Ketuly Amorim Domingos – Ouro em Kata Individual (Branca a Amarela)
  • Pérola Gianna Rezende de Albuquerque – Bronze em Kata Individual, Prata em Kata Equipe e Prata em Kumitê
  • Ana Beatriz Vitorino Barros – Bronze em Kata Individual

Sub-12 (Faixas Roxa a Preta)

  • Ricardo David – Ouro em Kata Individual e Prata em Kata Equipe

Sub-13

  • Davi Luís Stefani Cintra – Bronze em Kata Individual
  • Anita Lopes Prado – Prata em Kata Individual (Vermelha a Verde) e Ouro em Kata Equipe
  • Maria Eduarda – Ouro em Kata Equipe
  • Helena Magrin Borges – Bronze em Kata Individual (Roxa a Preta) e Ouro em Kata Equipe Feminino Absoluto

Categorias Sub-17 (Faixas Roxa a Preta)

  • Pietra Cruz Castanheiro – Ouro em Kumitê Equipe e Bronze em Kumitê Individual
  • Valentina Pires Peliciari – Bronze em Kata Individual

Categorias Júnior (18 a 20 anos)

  • Gabriel Marcelino dos Santos – Bronze em Kata Individual e Bronze em Kumitê até 67 kg
  • Bruno César Nicula Nascimento – Prata em Kumitê até 67 kg e Bronze em Kata Individual
  • Kaio Alves Otoboni – Ouro em Kumitê Individual + 65 kg e Ouro em Kumitê Equipe Sub-16/17

Categorias Sub-21

  • Stephanie Guenka Palma Dibb – Ouro em Kata Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Individual - 55kg, Prata em Koten Kata e Bronze em Kata Individual
  • Marina Radaelli Gatti – Ouro em Kata Individual, Ouro em Kata Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Individual e Ouro em Kumitê Equipe Sênior

Categorias Sênior

  • Igor Miron Veronez – Bronze em Kumitê até 75 kg (Roxa a Preta)
  • Piasky Alexandre Simões – Ouro em Kumitê até 75 kg e Prata em Kumitê Equipe
  • Naiara Jurema do Nascimento – Bronze em Kumitê até 60 kg
  • Luciana Gabriely Sobrinho Souza – Prata em Kata (Vermelha a Verde), Ouro em Kumitê até 61 kg

Categorias Master

  • Ilko Júnior Duarte – Prata em Kumitê Master 1
  • André L. Nunes – Prata em Kumitê Master 2

