A equipe francana de karatê brilhou no Campeonato Brasileiro de Karatê de 2025, realizado neste fim de semana em Santo André (SP), conquistando 47 medalhas - sendo 20 de ouro, 14 de prata e 13 de bronze - e o título geral por associações no ranking nacional da modalidade.
Com o apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, os atletas participaram da competição que reuniu 812 competidores de 20 estados brasileiros.
Com o fim do calendário competitivo de 2025, a equipe já inicia a preparação para a próxima temporada, com o objetivo de manter o desempenho e fortalecer o esporte no cenário nacional.
Categorias de Base
Sub-7
- Caleb Acarrone Mota – Ouro em Kata Individual
- Sub-9 (Faixas Vermelha a Verde)
- Brayan Gamaliel – Ouro em Kata Individual, Ouro em Kumitê e Prata em Kata Equipe
Sub-10 (Faixas Vermelha a Verde)
- Pietro Silva – Bronze em Kata Individual e Prata em Kumitê
- Alanna Aguilero – Prata em Kata Equipe Feminino e Bronze em Kumitê Feminino
Sub-11
- Ketuly Amorim Domingos – Ouro em Kata Individual (Branca a Amarela)
- Pérola Gianna Rezende de Albuquerque – Bronze em Kata Individual, Prata em Kata Equipe e Prata em Kumitê
- Ana Beatriz Vitorino Barros – Bronze em Kata Individual
Sub-12 (Faixas Roxa a Preta)
- Ricardo David – Ouro em Kata Individual e Prata em Kata Equipe
Sub-13
- Davi Luís Stefani Cintra – Bronze em Kata Individual
- Anita Lopes Prado – Prata em Kata Individual (Vermelha a Verde) e Ouro em Kata Equipe
- Maria Eduarda – Ouro em Kata Equipe
- Helena Magrin Borges – Bronze em Kata Individual (Roxa a Preta) e Ouro em Kata Equipe Feminino Absoluto
Categorias Sub-17 (Faixas Roxa a Preta)
- Pietra Cruz Castanheiro – Ouro em Kumitê Equipe e Bronze em Kumitê Individual
- Valentina Pires Peliciari – Bronze em Kata Individual
Categorias Júnior (18 a 20 anos)
- Gabriel Marcelino dos Santos – Bronze em Kata Individual e Bronze em Kumitê até 67 kg
- Bruno César Nicula Nascimento – Prata em Kumitê até 67 kg e Bronze em Kata Individual
- Kaio Alves Otoboni – Ouro em Kumitê Individual + 65 kg e Ouro em Kumitê Equipe Sub-16/17
Categorias Sub-21
- Stephanie Guenka Palma Dibb – Ouro em Kata Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Individual - 55kg, Prata em Koten Kata e Bronze em Kata Individual
- Marina Radaelli Gatti – Ouro em Kata Individual, Ouro em Kata Equipe Sênior, Ouro em Kumitê Individual e Ouro em Kumitê Equipe Sênior
Categorias Sênior
- Igor Miron Veronez – Bronze em Kumitê até 75 kg (Roxa a Preta)
- Piasky Alexandre Simões – Ouro em Kumitê até 75 kg e Prata em Kumitê Equipe
- Naiara Jurema do Nascimento – Bronze em Kumitê até 60 kg
- Luciana Gabriely Sobrinho Souza – Prata em Kata (Vermelha a Verde), Ouro em Kumitê até 61 kg
Categorias Master
- Ilko Júnior Duarte – Prata em Kumitê Master 1
- André L. Nunes – Prata em Kumitê Master 2
