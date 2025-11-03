Uma mulher foi autuada por tráfico de animais silvestres após ser flagrada com um filhote de papagaio-verdadeiro e uma arara-canindé na última sexta-feira, 31, em Orlândia, na região de Franca. A ação foi realizada por policiais militares ambientais que receberam uma denúncia anônima sobre a venda ilegal de aves pelas redes sociais.

De acordo com a Polícia Ambiental, os cabos Carlos Leme e Rufino patrulhavam o bairro Jardim Santa Rita quando avistaram a mulher carregando uma caixa plástica sem tampa com o filhote de papagaio dentro. Durante a abordagem, ela disse ser dona do animal.

A mulher contou aos policiais que seu companheiro teria encontrado três filhotes de papagaio-verdadeiro caídos de um ninho em uma área de mata e que, por não poder manter todas as aves, resolveu “doar” os animais nas redes sociais — dois deles já haviam sido repassados a outras pessoas.