O francano Estêvão Willian, de 18 anos, foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na tarde desta segunda-feira, 3, para os amistosos da equipe contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.
O meia-atacante do Chelsea comemorou em suas redes sociais a convocação do técnico italiano. Estêvão publicou uma foto beijando a camisa amarelinha. "Deus é bom o tempo todo", escreveu na publicação.
O craque da região Sul de Franca vai se firmando na seleção e já é tido como presença certa na Copa do Mundo de 2026.
Companheiro de Estêvão no Chelsea, o atacante João Pedro também foi convocado.
A lista contou com três novidades: Vitor Roque, do Palmeiras; Luciano Juba, do Bahia; e Fabinho, do Al-Ittihad.
Convocados
Goleiros: Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita), Ederson (Fenerbahçe, Turquia) e Hugo Souza (Corinthians, Brasil)
Defensores: Alex Sandro (Flamengo, Brasil), Danilo (Flamengo, Brasil), Caio Henrique (Monaco, França), Éder Militão (Real Madrid, Espanha), Fabrício Bruno (Cruzeiro, Brasil), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Luciano Juba (Bahia, Brasil), Marquinhos (PSG, França), Paulo Henrique (Vasco, Brasil) e Wesley (Roma, Itália)
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Instituto), Fabinho (Al-Ittihad, Arábia Saudita) e Paquetá (West Ham, Inglaterra)
Atacantes: Estêvão (Chelsea, Inglaterra), João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit, Rússia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Richarlison (Tottenham, Inglaterra), Rodrygo (Real Madrid, Espanha), Vini Jr (Real Madrid, Espanha) e Vitor Roque (Palmeiras, Brasil)
