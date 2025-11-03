03 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SELEÇÃO BRASILEIRA

'Deus é bom o tempo todo', diz Estêvão após nova convocação

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
@rafaelribeirorio/CBF
Francano Estêvão Willian com a camisa amarelinha
Francano Estêvão Willian com a camisa amarelinha

O francano Estêvão Willian, de 18 anos, foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na tarde desta segunda-feira, 3, para os amistosos da equipe contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.

O meia-atacante do Chelsea comemorou em suas redes sociais a convocação do técnico italiano. Estêvão publicou uma foto beijando a camisa amarelinha. "Deus é bom o tempo todo", escreveu na publicação.

O craque da região Sul de Franca vai se firmando na seleção e já é tido como presença certa na Copa do Mundo de 2026.

Companheiro de Estêvão no Chelsea, o atacante João Pedro também foi convocado.

A lista contou com três novidades: Vitor Roque, do Palmeiras; Luciano Juba, do Bahia; e Fabinho, do Al-Ittihad.

Convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita), Ederson (Fenerbahçe, Turquia) e Hugo Souza (Corinthians, Brasil)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo, Brasil), Danilo (Flamengo, Brasil), Caio Henrique (Monaco, França), Éder Militão (Real Madrid, Espanha), Fabrício Bruno (Cruzeiro, Brasil), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Luciano Juba (Bahia, Brasil), Marquinhos (PSG, França), Paulo Henrique (Vasco, Brasil) e Wesley (Roma, Itália)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Instituto), Fabinho (Al-Ittihad, Arábia Saudita) e Paquetá (West Ham, Inglaterra)

Atacantes: Estêvão (Chelsea, Inglaterra), João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit, Rússia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Richarlison (Tottenham, Inglaterra), Rodrygo (Real Madrid, Espanha), Vini Jr (Real Madrid, Espanha) e Vitor Roque (Palmeiras, Brasil)

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários