Uma mulher foi presa, suspeita de planejar a morte do próprio namorado, na noite do último sábado, 1º, no Morrinho do Agudo, que fica às margens da rodovia Altino Arantes, em Morro Agudo. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida que ela tinha com a vítima, valor que não foi divulgado pelas autoridades.
A vítima, o comerciante José Humberto Matos Torres, de 55 anos, foi atingida por dez facadas e um tiro no abdômen, mas sobreviveu. Ele está internado no Hospital São Marcos. O atirador conseguiu fugir.
A principal suspeita de ser a mandante do crime é Hildeane de Oliveira da Silva, de 36 anos, gerente de vendas. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria enganado o namorado, dizendo que o carro havia apresentado um problema mecânico na chegada à cidade. José Humberto foi até a casa dela, conversou com o sogro e os dois seguiram até o ponto indicado, no Morrinho do Agudo.
Ao chegarem, Hildeane chamou o pai e, em seguida, um homem armado saiu do mato e atirou contra José Humberto. Mesmo ferido, o comerciante tentou reagir, mas foi esfaqueado dez vezes. O agressor fugiu levando o carro da vítima, que estava carregado com nove botijões de gás e um celular de trabalho.
O carro de Hildeane foi encontrado danificado próximo ao local do crime. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, onde aguarda audiência de custódia. O carro do comerciante foi encontrado em São Joaquim da Barra, abandonado.
A Polícia Civil investiga a participação da mulher no planejamento da emboscada e tenta identificar o homem que efetuou os disparos.
