Uma mulher foi presa, suspeita de planejar a morte do próprio namorado, na noite do último sábado, 1º, no Morrinho do Agudo, que fica às margens da rodovia Altino Arantes, em Morro Agudo. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida que ela tinha com a vítima, valor que não foi divulgado pelas autoridades.

A vítima, o comerciante José Humberto Matos Torres, de 55 anos, foi atingida por dez facadas e um tiro no abdômen, mas sobreviveu. Ele está internado no Hospital São Marcos. O atirador conseguiu fugir.

A principal suspeita de ser a mandante do crime é Hildeane de Oliveira da Silva, de 36 anos, gerente de vendas. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria enganado o namorado, dizendo que o carro havia apresentado um problema mecânico na chegada à cidade. José Humberto foi até a casa dela, conversou com o sogro e os dois seguiram até o ponto indicado, no Morrinho do Agudo.