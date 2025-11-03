A primeira fase do Vestibular 2026 da Unesp (Universidade Estadual Paulista), realizada nesse domingo, 2, teve um índice de ausência em Franca superior à média geral do estado.

Em Franca, 102 dos 1.163 inscritos (8,8%) não compareceram à prova. No estado, a taxa de abstenção foi de 6,8% — o menor índice dos últimos sete anos, com 93,2% de presença (60.760 candidatos).

Os candidatos de Franca e de outras 34 cidades disputaram 5.867 vagas em 136 cursos de graduação. A prova foi composta por 90 questões de múltipla escolha, abrangendo todas as áreas do conhecimento.