As polícias Civil e Militar prenderam 2.205 pessoas em Franca, entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Além disso, foram 59 menores apreendidos em flagrante em Franca e outros 20 por meio de mandado judicial.

Desse total, 1.016 prisões em flagrante e 1.189 por mandado judicial. Os dados fazem parte do painel de Produtividade Policial da SSP, que monitora mensalmente o desempenho das corporações em todo o estado.

Presos x apreendidos

No sistema jurídico brasileiro, há uma diferença entre “presos” e “apreendidos”. O termo “preso” se aplica a maiores de 18 anos, que respondem criminalmente por seus atos e são encaminhados ao sistema prisional comum. Já os “apreendidos” são menores de idade, enquadrados como autores de atos infracionais, e são submetidos a medidas socioeducativas previstas pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), como internação, liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade.

Combate ao tráfico e porte de drogas