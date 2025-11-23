As polícias Civil e Militar prenderam 2.205 pessoas em Franca, entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Além disso, foram 59 menores apreendidos em flagrante em Franca e outros 20 por meio de mandado judicial.
Desse total, 1.016 prisões em flagrante e 1.189 por mandado judicial. Os dados fazem parte do painel de Produtividade Policial da SSP, que monitora mensalmente o desempenho das corporações em todo o estado.
Presos x apreendidos
No sistema jurídico brasileiro, há uma diferença entre “presos” e “apreendidos”. O termo “preso” se aplica a maiores de 18 anos, que respondem criminalmente por seus atos e são encaminhados ao sistema prisional comum. Já os “apreendidos” são menores de idade, enquadrados como autores de atos infracionais, e são submetidos a medidas socioeducativas previstas pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), como internação, liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade.
Combate ao tráfico e porte de drogas
O levantamento aponta que o combate ao tráfico de drogas continua sendo uma das principais frentes de atuação das forças policiais. Nos primeiros nove meses do ano, Franca registrou 375 ocorrências de tráfico, além de 297 casos de porte de entorpecentes e 16 apreensões de substâncias ilícitas.
Armas retiradas das ruas
Foram apreendidas 100 armas de fogo entre janeiro e setembro, em ocorrências que envolveram desde porte ilegal até uso em crimes mais graves.
A SSP também contabiliza 45 ocorrências de porte ilegal de arma, indicando que, apesar das ações preventivas, o desafio de reduzir a circulação de armamentos ainda é grande.
Inquéritos e flagrantes
O total de 936 flagrantes lavrados mostra o ritmo de atuação nas ocorrências diárias. No mesmo período, foram instaurados 3.288 inquéritos policiais, uma média de mais de 360 novas investigações por mês.
Esses inquéritos envolvem desde crimes de menor potencial ofensivo até casos complexos, que exigem perícias, escutas e cruzamento de informações. Segundo a SSP, a constante abertura de investigações demonstra o comprometimento das autoridades locais em dar continuidade aos casos e garantir respostas à sociedade.
Veículos recuperados e integração entre forças
Somente em 2025, foram 278 veículos recuperados, resultado de ações coordenadas entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com apoio de câmeras de monitoramento e sistemas de rastreamento.
Atuação constante
Em Franca, as operações se mantêm regulares e direcionadas conforme os indicadores criminais, com foco no combate ao tráfico, à posse ilegal de armas e na recuperação de bens.
A secretaria reforça ainda que a produtividade policial é apenas um dos pilares do sistema de segurança, que também depende do fortalecimento das ações sociais e do apoio da comunidade para consolidar resultados duradouros.
