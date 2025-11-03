Câmeras de segurança registraram o exato momento em que um caminhão perdeu o freio e invadiu uma casa na rua João Nestor Santos, no bairro São Luiz, em Franca, na manhã desta segunda-feira, 3. O veículo desceu desgovernado por uma rua íngreme e atingiu o muro de uma residência onde estavam a irmã da moradora Aline Oliveira Bastos, duas crianças, de 3 e 9 anos, além de um cachorro e um carro estacionado no quintal.

As imagens mostram o motorista e um ajudante descendo do caminhão, levantando a cabine e iniciando reparos. Segundo o condutor, enquanto verificavam o óleo, o caminhão se soltou e começou a descer sozinho. Desesperados, os dois tentaram segurar o veículo com as mãos, mas não conseguiram conter o peso.

Durante a descida, a roda dianteira quase atingiu as pernas do motorista, que caiu e rolou por alguns metros na rua. Em poucos segundos, o caminhão ganhou velocidade e colidiu violentamente contra o muro da casa.