Câmeras de segurança registraram o exato momento em que um caminhão perdeu o freio e invadiu uma casa na rua João Nestor Santos, no bairro São Luiz, em Franca, na manhã desta segunda-feira, 3. O veículo desceu desgovernado por uma rua íngreme e atingiu o muro de uma residência onde estavam a irmã da moradora Aline Oliveira Bastos, duas crianças, de 3 e 9 anos, além de um cachorro e um carro estacionado no quintal.
As imagens mostram o motorista e um ajudante descendo do caminhão, levantando a cabine e iniciando reparos. Segundo o condutor, enquanto verificavam o óleo, o caminhão se soltou e começou a descer sozinho. Desesperados, os dois tentaram segurar o veículo com as mãos, mas não conseguiram conter o peso.
Durante a descida, a roda dianteira quase atingiu as pernas do motorista, que caiu e rolou por alguns metros na rua. Em poucos segundos, o caminhão ganhou velocidade e colidiu violentamente contra o muro da casa.
Dentro do imóvel, a auxiliar de limpeza que cuidava das crianças contou que o susto foi enorme. “Foi coisa de no máximo cinco minutos. Eles estavam brincando de bola, eu entrei, coloquei o pequeno no sofá pra ver TV e escutei o barulhão. Achei que fosse acidente na rua. Quando abri a porta, vi o caminhão dentro de casa. Foi um susto e tanto, por pouco não atinge a gente, o carro e o cachorro. Graças a Deus, estamos todos bem”, relatou Aline, que estava na casa.
O impacto destruiu completamente o muro de entrada e parte da parede do quarto, onde os destroços chegaram a cair sobre a cama. A estrutura da residência pode estar comprometida e será necessária uma perícia.
A família, que mora de aluguel, informou que passará os próximos dias na casa de parentes até que a situação seja resolvida. O motorista afirmou que enviará um pedreiro para avaliar os danos e iniciar os reparos ainda nesta segunda.
Apesar da gravidade do acidente e dos grandes prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.
