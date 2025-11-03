03 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CITY PETRÓPOLIS

Adolescente é apreendido com drogas e munição em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil apreendeu adolescente na manhã desta segunda-feira, 3
Polícia Civil apreendeu adolescente na manhã desta segunda-feira, 3

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira, 3, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca. A ação ocorreu em um apartamento localizado na avenida Antônio Fernandes, no bairro City Petrópolis, após denúncia anônima e monitoramento policial.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e localizaram oito porções de cocaína e três porções de maconha, confirmadas por laudo preliminar.

Durante as buscas, também foram encontrados quatro munições calibre .22, um coldre, um rádio comunicador, R$ 24 em dinheiro, um celular Samsung e sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

No local, os policiais ainda apreenderam a chave de um veículo Renault Duster, que apresentava diversos bloqueios judiciais e mandado de busca. O adolescente informou que teria trocado o carro por uma motocicleta.

O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e atividade clandestina de telecomunicação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários