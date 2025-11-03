Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira, 3, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca. A ação ocorreu em um apartamento localizado na avenida Antônio Fernandes, no bairro City Petrópolis, após denúncia anônima e monitoramento policial.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e localizaram oito porções de cocaína e três porções de maconha, confirmadas por laudo preliminar.
Durante as buscas, também foram encontrados quatro munições calibre .22, um coldre, um rádio comunicador, R$ 24 em dinheiro, um celular Samsung e sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes.
No local, os policiais ainda apreenderam a chave de um veículo Renault Duster, que apresentava diversos bloqueios judiciais e mandado de busca. O adolescente informou que teria trocado o carro por uma motocicleta.
O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e atividade clandestina de telecomunicação.
