A escola do bairro Alto da Boa Vista, em Restinga, que estava com as obras paradas há 15 anos, tem previsão de conclusão em março de 2026. Os trabalhos foram retomados em setembro, após uma nova licitação de R$ 3 milhões.

A construção da escola foi iniciada em 2010, mas foi suspensa devido à desistência da construtora. A segunda colocada na concorrência pública não quis assumir o contrato, e a gestão da obra foi devolvida pela Prefeitura ao Governo do Estado.

Em março, o Estado publicou a abertura de licitação para retomar as obras de conclusão do prédio. Desde então, a obra tem avançado com rapidez, com a instalação de telhado, novos vidros e contrapiso.