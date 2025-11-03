Uma denúncia de descarte de livros didáticos na Escola Estadual "Mário D’Elia", no Jardim Consolação, na região central de Franca, será investigada pela Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo). A posição foi divulgada nesta segunda-feira, 3.

Uma pessoa que preferiu não se identificar registrou imagens do momento em que todo o material era colocado em sacos para carregar entulhos e, posteriormente, transferido para um carro próprio para transporte de sucatas.

As imagens mostram que o material se apresentava, aparentemente, em perfeitas condições de uso, com blocos ainda lacrados, e os livros poderiam ser doados para outras escolas, bibliotecas públicas, projetos sociais ou alunos em vulnerabilidade, cumprindo sua função educacional e social.

Investigação