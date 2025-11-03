O encerramento do período noturno do ensino médio na Escola Estadual “Prof. Hélio Palermo”, em Franca, tem causado preocupação entre pais e alunos que dependem desse horário para conciliar os estudos com o trabalho.

De acordo com moradores e integrantes da comunidade escolar, a decisão pegou todos de surpresa. A informação de que as aulas noturnas serão encerradas e os estudantes precisarão ser transferidos para outra unidade provocou indignação e incerteza.

Estudantes afetados trabalham durante o dia e afirmam não ter condições de estudar em outro turno. Para eles, o fim do ensino noturno representa o risco de abandonar os estudos e interromper a formação escolar.