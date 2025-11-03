O encerramento do período noturno do ensino médio na Escola Estadual “Prof. Hélio Palermo”, em Franca, tem causado preocupação entre pais e alunos que dependem desse horário para conciliar os estudos com o trabalho.
De acordo com moradores e integrantes da comunidade escolar, a decisão pegou todos de surpresa. A informação de que as aulas noturnas serão encerradas e os estudantes precisarão ser transferidos para outra unidade provocou indignação e incerteza.
Estudantes afetados trabalham durante o dia e afirmam não ter condições de estudar em outro turno. Para eles, o fim do ensino noturno representa o risco de abandonar os estudos e interromper a formação escolar.
“Minha filha estuda à noite e não tem como estudar de dia, pois trabalha. Fomos avisados de que o noturno acabou, mas ninguém soube explicar o motivo”, contou a mãe de uma aluna que preferiu não se identificar.
Transferência de escola
A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que os alunos do ensino médio noturno da Escola Hélio Palermo serão transferidos para a Escola Estadual "David Carneiro Ewbank". Não foi informada a data da mudança, mas deve acontecer ao final do ano letivo de 2025.
A pasta explicou que o ensino médio noturno é destinado prioritariamente a estudantes que comprovem vínculo de trabalho, conforme a Resolução Seduc nº 115/2025. A abertura de novas turmas depende dessa demanda específica, e a realocação dos alunos é feita de forma planejada.
A secretaria destacou que o transporte escolar será oferecido aos estudantes que moram a mais de 2 quilômetros da nova escola, mas não detalhou como acontecerá.
Além disso, reforçou que, ao longo do ano letivo, novas classes podem ser abertas sempre que houver demanda de alunos que não possam ser atendidos nas turmas já existentes, "garantindo que nenhum estudante fique sem vaga".
