A equipe francana Team Breno Diniz voltou de Limeira (SP) com duas vitórias no evento Combat Stadium, que reuniu lutadores de diferentes regiões do estado, entre elas São Paulo, Campinas, Caraguatatuba e outras cidades do interior.
O Team Breno Diniz, vinculado à Família Thai, levou dois lutadores estreantes e conquistou 100% de aproveitamento. Hildo Din, de 19 anos, venceu por nocaute, enquanto Eduardo, de 17, garantiu a vitória por pontos. Hildo tem apenas quatro meses de treino, e Eduardo, um ano.
“Foi um evento muito bem organizado, com mais de 30 lutas. Tinha atleta de todo lugar, até de Caraguatatuba. Nossos meninos fizeram bonito. O Hildo nocauteou o adversário e o Eduardo, que é menor de idade, ganhou por pontos”, contou o treinador Breno Diniz, que comanda a academia localizada na Vila Rezende, onde atende cerca de 50 crianças e jovens.
O treinador tem o sonho de ampliar o projeto social desenvolvido pela equipe, com o objetivo de atender ainda mais jovens. “Minha vontade é montar um projeto social, porque acredito muito no esporte como ferramenta de transformação. Ver esses meninos vencendo é o que me motiva”, afirmou Breno.
O Combat Stadium, considerado um dos mais organizados do circuito, contou com estrutura completa, ambulância, arbitragem e regras específicas para a segurança dos menores de idade, que competiram com capacete.
