A equipe francana Team Breno Diniz voltou de Limeira (SP) com duas vitórias no evento Combat Stadium, que reuniu lutadores de diferentes regiões do estado, entre elas São Paulo, Campinas, Caraguatatuba e outras cidades do interior.

O Team Breno Diniz, vinculado à Família Thai, levou dois lutadores estreantes e conquistou 100% de aproveitamento. Hildo Din, de 19 anos, venceu por nocaute, enquanto Eduardo, de 17, garantiu a vitória por pontos. Hildo tem apenas quatro meses de treino, e Eduardo, um ano.

“Foi um evento muito bem organizado, com mais de 30 lutas. Tinha atleta de todo lugar, até de Caraguatatuba. Nossos meninos fizeram bonito. O Hildo nocauteou o adversário e o Eduardo, que é menor de idade, ganhou por pontos”, contou o treinador Breno Diniz, que comanda a academia localizada na Vila Rezende, onde atende cerca de 50 crianças e jovens.