Moradores da rua Moacir Falaguasta, no bairro Tropical, em Franca, estão em alerta após uma madrugada de tentativas de furto nesse domingo, 2. Uma dupla de criminosos tentou levar duas motocicletas na mesma rua e, embora não tenham conseguido, causaram danos e deixaram os vizinhos preocupados.

Segundo o relato de um morador, a moto de sua mãe foi o principal alvo. Os ladrões tentaram ligar o veículo "várias vezes na mesma noite". Sem sucesso, eles desistiram, mas não antes de quebrar a ignição. As tentativas se estenderam até por volta da 1h30 da madrugada.

Na mesma noite e na mesma rua, a dupla também atacou outra motocicleta. "Eles mexeram na moto da esquina também", contou o morador. Felizmente, os ladrões também não conseguiram levar o segundo veículo.