03 de novembro de 2025
URGENTE

Caminhão invade casa no bairro São Luiz, em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Caminhão dentro da casa no bairro São Luiz
Caminhão dentro da casa no bairro São Luiz

Um caminhão invadiu uma casa na manhã desta segunda-feira, 3, no bairro São Luiz, em Franca. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o veículo dentro da casa.

O ocorrido foi na rua João Nestor dos Santos e o registro foi feito por uma moradora da região. No vídeo é possível ouvir a mulher gritar: “Meu Deus, será que alguém machucou? Jesus amado!”.

Na sequência, a mulher pergunta se tem alguém dentro da casa e é possível ouvir uma pessoa gritar lá de dentro.

"O caminhão estava com defeito. Eu passei por ele antes, ele estava parado lá aberto e o pessoal mexendo nele. Aí, na hora que eu estacionei, escutei o barulhão. Olhei para trás, e o caminhão estava dentro da casa. Eu fui lá correndo para ver se tinha alguém machucado", disse uma testemunha.

Segundo ela, havia três pessoas dentro da casa - mãe e dois filhos -, mas ninguém se machucou.

O caso segue em atualização.

