Um caminhão invadiu uma casa na manhã desta segunda-feira, 3, no bairro São Luiz, em Franca. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o veículo dentro da casa.

O ocorrido foi na rua João Nestor dos Santos e o registro foi feito por uma moradora da região. No vídeo é possível ouvir a mulher gritar: “Meu Deus, será que alguém machucou? Jesus amado!”.

Na sequência, a mulher pergunta se tem alguém dentro da casa e é possível ouvir uma pessoa gritar lá de dentro.