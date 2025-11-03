Um caminhão invadiu uma casa na manhã desta segunda-feira, 3, no bairro São Luiz, em Franca. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o veículo dentro da casa.
O ocorrido foi na rua João Nestor dos Santos e o registro foi feito por uma moradora da região. No vídeo é possível ouvir a mulher gritar: “Meu Deus, será que alguém machucou? Jesus amado!”.
Na sequência, a mulher pergunta se tem alguém dentro da casa e é possível ouvir uma pessoa gritar lá de dentro.
"O caminhão estava com defeito. Eu passei por ele antes, ele estava parado lá aberto e o pessoal mexendo nele. Aí, na hora que eu estacionei, escutei o barulhão. Olhei para trás, e o caminhão estava dentro da casa. Eu fui lá correndo para ver se tinha alguém machucado", disse uma testemunha.
Segundo ela, havia três pessoas dentro da casa - mãe e dois filhos -, mas ninguém se machucou.
O caso segue em atualização.
