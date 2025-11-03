Uma mãe de Franca vive dias de angústia desde o desaparecimento do gatinho Thor, de apenas 8 meses, que sumiu na manhã da última terça-feira, 28. O animal é o companheiro dos irmãos Renan e Ryan Delgado, de 8 e 14 anos, ambos autistas, e desde que o felino desapareceu, o comportamento dos meninos mudou — motivo que levou a mãe, Josiane Delgado, a fazer um apelo para a população ajudar nas buscas.
“Eu já anunciei em todos os grupos, as pessoas compartilham, mas ninguém dá notícia dele. Ele é castrado, então não é normal sumir assim. Eu acredito que alguém possa ter fechado ele sem querer”, contou Josiane, emocionada.
Thor desapareceu nas imediações do bairro Cidade Nova, em Franca, próximo à Droga Raia da Presidente Vargas. Segundo a tutora, o gato é dócil e muito ligado às crianças. “Os meninos estão sentindo muita falta dele. Eles dormiam com o Thor, brincavam o tempo todo. Desde que ele sumiu, ficaram diferentes, tristes. Se alguém estiver com ele, eu peço que devolva, toque no coração e devolva. Eu busco onde for”, desabafa.
Josiane reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho pode ser enviada pelo WhatsApp, no número informado por ela, e pede que quem mora na região fique atento. “Pode ser que alguém tenha visto ou até fechado ele em casa sem perceber. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque estamos desesperados.”
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Thor pode entrar em contato com Josiane Delgado pelo WhatsApp (16) 99266-8544.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.