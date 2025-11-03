Recém-aposentado e atuante como enfermeiro da Sabesp de Franca, morreu neste domingo, 2, Ronaldo Silva, aos 61 anos. Ele deixa a mulher e um casal de filhos.
Ronaldo era o responsável por realizar os exames exigidos para o uso das piscinas do Clube Associação Sabesp e, ao lado de uma médica, conduzia também os exames admissionais e demissionais dos colaboradores da companhia.
Ronaldo havia passado por uma cirurgia na vesícula e, em decorrência de complicações, acabou morrendo na Santa Casa de Franca.
Nas redes sociais, a Associação Sabesp lamentou a perda. “É com extremo pesar que a Associação Sabesp comunica o falecimento do nosso estimado associado Ronaldo Silva. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”
O corpo de Ronaldo está sendo velado nesta segunda-feira, 3, na sala 1 do Memorial Nova Franca. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Água Viva, em Mococa (SP), às 13h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.