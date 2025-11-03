Recém-aposentado e atuante como enfermeiro da Sabesp de Franca, morreu neste domingo, 2, Ronaldo Silva, aos 61 anos. Ele deixa a mulher e um casal de filhos.

Ronaldo era o responsável por realizar os exames exigidos para o uso das piscinas do Clube Associação Sabesp e, ao lado de uma médica, conduzia também os exames admissionais e demissionais dos colaboradores da companhia.

Ronaldo havia passado por uma cirurgia na vesícula e, em decorrência de complicações, acabou morrendo na Santa Casa de Franca.