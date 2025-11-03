Um carro abandonado em um barranco às margens da rodovia Tancredo Neves, em Franca, preocupa motoristas que passam pelo local diariamente. O veículo, um Fiat Uno azul, foi avistado nas primeiras horas de domingo, 2, escorado apenas por um tronco.

Segundo um morador que faz o trajeto todos os dias, o carro permanece no mesmo ponto até esta segunda-feira, 3, em uma posição instável, e pode deslizar a qualquer momento, especialmente com a chuva.

“O carro está bem perto da rotatória do Santa Mônica, a uns 500 metros do lado esquerdo, pendurado em um barranco escorado com um tronco. Ele está lá ainda, e com a chuva pode escorregar e cair no meio da pista. Está muito perigoso”, relatou o morador.