Um carro abandonado em um barranco às margens da rodovia Tancredo Neves, em Franca, preocupa motoristas que passam pelo local diariamente. O veículo, um Fiat Uno azul, foi avistado nas primeiras horas de domingo, 2, escorado apenas por um tronco.
Segundo um morador que faz o trajeto todos os dias, o carro permanece no mesmo ponto até esta segunda-feira, 3, em uma posição instável, e pode deslizar a qualquer momento, especialmente com a chuva.
“O carro está bem perto da rotatória do Santa Mônica, a uns 500 metros do lado esquerdo, pendurado em um barranco escorado com um tronco. Ele está lá ainda, e com a chuva pode escorregar e cair no meio da pista. Está muito perigoso”, relatou o morador.
Em contato com a Prefeitura de Franca, foi informado que a retirada do veículo não é de responsabilidade do município, já que o ponto onde está localizado é uma área particular.
Até o momento, o carro segue no local, representando risco de acidente para quem trafega pela rodovia.
