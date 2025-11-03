03 de novembro de 2025
EM FRANCA

Criminosos furtam trator em terreno no bairro Ana Dorothéa

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de segurança
Criminosos passando com o trator furtado pelo bairro
Criminosos passando com o trator furtado pelo bairro

Criminosos furtaram um trator na noite deste domingo,  2, no bairro Ana Dorothéa, em Franca. O crime aconteceu por volta das 22h e foi flagrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o trator sendo conduzido por um dos ladrões pela avenida Jaime Tellini, enquanto outro veículo, um Uno branco, dava cobertura durante a fuga. Segundo o proprietário, o trator estava guardado em um terreno próximo à casa dele.

Os criminosos invadiram o local, cortaram a cerca e levaram o veículo. A vítima registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

As imagens de segurança já foram entregues à polícia, que trabalha para identificar os envolvidos e localizar o trator. Até o momento, nem o veículo nem os criminosos foram encontrados.

