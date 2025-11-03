Criminosos furtaram um trator na noite deste domingo, 2, no bairro Ana Dorothéa, em Franca. O crime aconteceu por volta das 22h e foi flagrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o trator sendo conduzido por um dos ladrões pela avenida Jaime Tellini, enquanto outro veículo, um Uno branco, dava cobertura durante a fuga. Segundo o proprietário, o trator estava guardado em um terreno próximo à casa dele.

Os criminosos invadiram o local, cortaram a cerca e levaram o veículo. A vítima registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.