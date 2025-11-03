Veja o obituário desta segunda-feira, 3, em Franca:

Nome: Alzira Sarroche Honorio

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Ronaldo Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Agua Viva de Mococa (SP)

Horário previsto do sepultamento: 13h