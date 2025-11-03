O ex-ala/pivô norte-americano Jermaine Johnson, que jogou no Franca Basquete na temporada 2011/2012, é candidato a governador da Carolina do Sul, nas eleições de novembro de 2026.
Atualmente com 40 anos, Johnson lançou sua candidatura na última terça-feira, 28, pelo Democrata, ao vencer as prévias do partido. Ela já milita na política norte-americana há alguns anos.
Na época em que atuou pelo clube francano, Johnson jogou ao lado de outros dois norte-americanos - Kevin Sowell e Eddie Basden. O time era treinado por Hélio Rubens Garcia e detinha como patrocinador master a Vivo.
O presidente do Franca Basquete da época, Luís Carlos Teixeira, publicou mensagem a Johnson na quinta-feira, 30, nas suas redes sociais. "Pessoa exemplar que tive o privilégio de recepcionar em minha casa quando chegou em Franca. Desejo sucesso".
Johnson começou sua carreia de atleta há 20 anos, ao ser selecionado pelo Reno Bighorns na 6ª rodada do Draft de Desenvolvimento da NBA. Depois, Johnson jogou por mais de seis anos no exterior, incluindo França, México, Hungria, Canadá e Brasil.
Logo após o lançamento de sua candidatura a governador, Johnson postou em suas redes sociais: "Cada passo da minha jornada, desde os sem-abrigo até a Câmara Estadual, foi guiado pela fé destemida. Fé que enfrenta desafios com coragem e propósito. Essa mesma fé está me levando em frente, para uma nova jornada e um capítulo para o povo da Carolina do Sul. Hoje, estou anunciando minha campanha para governador da Carolina do Sul. Porque acredito numa nova Carolina do Sul, e acredito que os nossos melhores dias ainda estão por vir".
