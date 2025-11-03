Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo, 2, no bairro Alto da Boa Vista, em Restinga. Um estudante de 33 anos foi baleado três vezes e está em estado grave. O suspeito de 36 anos, que seria ex-companheiro de uma mulher de 30 anos ligada à vítima, está foragido.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento pela cidade quando foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua José Reis. Ao chegarem ao local, não encontraram mais a vítima, testemunhas informaram que amigos já haviam socorrido o homem e o levado ao pronto-socorro de Restinga.

De acordo com relatos, o atirador foi até a casa de um conhecido procurando pela ex-companheira. Foi recebido pelo dono na casa e ao confirmar que ela estava ali, forçou a entrada e encontrou a vítima na sala. Tomado por ciúmes, perguntou se o homem teria algum envolvimento com a ex e, mesmo após ouvir que não, disparou três vezes.