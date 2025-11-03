03 de novembro de 2025
TENTOU MATAR

Homem invade casa e dispara 3 vezes contra rival por ciúmes da ex

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Policiais militares estiveram no local do crime, mas não encontraram o acusado. Ocorrência registrada na CPJ de Franca
Policiais militares estiveram no local do crime, mas não encontraram o acusado. Ocorrência registrada na CPJ de Franca

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo, 2, no bairro Alto da Boa Vista, em Restinga. Um estudante de 33 anos foi baleado três vezes e está em estado grave. O suspeito de 36 anos, que seria ex-companheiro de uma mulher de 30 anos ligada à vítima, está foragido.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento pela cidade quando foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua José Reis. Ao chegarem ao local, não encontraram mais a vítima, testemunhas informaram que amigos já haviam socorrido o homem e o levado ao pronto-socorro de Restinga.

De acordo com relatos, o atirador foi até a casa de um conhecido procurando pela ex-companheira. Foi recebido pelo dono na casa e ao confirmar que ela estava ali, forçou a entrada e encontrou a vítima na sala. Tomado por ciúmes, perguntou se o homem teria algum envolvimento com a ex e, mesmo após ouvir que não, disparou três vezes.

Os tiros atingiram a boca, o braço e o abdômen da vítima. Após o crime, o suspeito fugiu em uma caminhonete Ford F-250 prata.

A Polícia Militar iniciou buscas e localizou o veículo no sítio do acusado, na região do bairro Vila São Sebastião, em Franca. O motor ainda estava quente, indicando que havia chegado há pouco tempo. Um amigo do atirador disse aos policiais que tentou convencê-lo a se entregar, mas ele fugiu pela mata.

O suspeito, já conhecido nos meios policiais por outros crimes, segue foragido. A vítima foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde passou por cirurgia e permanece em estado grave.

