Prepare o guarda-chuva, pois a semana em Franca será marcada pela instabilidade e por um volume significativo de chuva. Somente nesse fim de semana, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), franca registrou aproximadamente 24mm de chuva. A previsão da Climatempo indica a chegada de mais chuva, com precipitação em quase todos os dias, acumulando um total de 30,6 mm até sexta-feira, 7.

A semana já começa com o tempo fechado e o maior volume de chuva. Nesta segunda-feira, 3, o dia será nublado, com chuva a qualquer hora do dia e da noite. Há um alerta para a possibilidade de temporal à tarde. O volume esperado é de 20,4 mm. As temperaturas ficam amenas, com mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

Na terça-feira, 4, a instabilidade continua, mas com menos intensidade. O sol até aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com um volume de 4,2 mm. A temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.