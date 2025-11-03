Prepare o guarda-chuva, pois a semana em Franca será marcada pela instabilidade e por um volume significativo de chuva. Somente nesse fim de semana, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), franca registrou aproximadamente 24mm de chuva. A previsão da Climatempo indica a chegada de mais chuva, com precipitação em quase todos os dias, acumulando um total de 30,6 mm até sexta-feira, 7.
A semana já começa com o tempo fechado e o maior volume de chuva. Nesta segunda-feira, 3, o dia será nublado, com chuva a qualquer hora do dia e da noite. Há um alerta para a possibilidade de temporal à tarde. O volume esperado é de 20,4 mm. As temperaturas ficam amenas, com mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.
Na terça-feira, 4, a instabilidade continua, mas com menos intensidade. O sol até aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com um volume de 4,2 mm. A temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.
A quarta-feira, 5, pode dar uma leve trégua. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com uma precipitação leve, de apenas 1 mm. A máxima sobe um pouco, chegando a 29ºC.
Na quinta-feira, 6, a instabilidade retorna no fim do dia. A previsão é de sol entre nuvens, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite, somando 1 mm. A máxima se mantém em 29ºC e a mínima deve chegar a 18ºC.
A semana termina com mais chuva na sexta-feira, 7. O dia terá sol com muitas nuvens, mas passará a chuvoso no período da tarde, e a noite será de chuva intermitente, acumulando 4 mm. A máxima se mantém em 29ºC.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.