O programa Asfalto Novo da Prefeitura de Franca está em plena execução no Jardim Aeroporto I, na região sul da cidade. Duas equipes trabalham diariamente no bairro, onde um total de 24 vias receberá o recapeamento asfáltico.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, cerca de 30% dos trabalhos no bairro já foram concluídos. A lista de ruas contempladas inclui vias importantes como a Dr. Waldemar César Caleiro, Capitão Fernando Garcia, Francisco Marconi, Willian Cury e Arnaldo Tasso. A previsão é que a aplicação do novo asfalto no Jardim Aeroporto I seja finalizada até o final de novembro.

O programa já beneficiou diversos bairros, como o Jardim Ângela Rosa, Vila Santa Terezinha, Parque do Horto, Jardim Veneza e Paraty.