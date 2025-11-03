03 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

DIA DE OPORTUNIDADE

Feirão de emprego em Franca terá 8 empresas contratando

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Último feirão de emprego realizado em Franca
Último feirão de emprego realizado em Franca

Quem está em busca de um emprego ou de uma recolocação profissional em Franca terá uma nova chance nos proximos dias. A Prefeitura promove, na terça-feira, 11, a 4ª edição do Dia de Oportunidade. O evento, aberto a toda a população, acontece a partir das 9 horas, no Uni-Facef (Universitário Municipal de Franca).

Oito empresas das áreas de confecção, administração, curtume, saúde e alimentação estarão presentes no local para receber currículos e realizar entrevistas. Para participar, basta comparecer à Uni-Facef (avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José) com o currículo em mãos (impresso ou em PDF) e documentos pessoais.

Esta será a penúltima edição do evento neste ano. A última está programada para o dia 3 de dezembro.

Emprega Franca com 250 vagas

Além do feirão presencial, o portal Emprega Franca disponibiliza já nesta segunda-feia, 3, 250 novas vagas de trabalho em diversos setores. Há oportunidades para servente de obras, limpeza de áreas públicas, consultor de telemarketing, atendentes de loja, motoristas e auxiliares, vendedores, entre outras.

Para acessar todas as oportunidades, basta entrar no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848.

