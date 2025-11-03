Quem está em busca de um emprego ou de uma recolocação profissional em Franca terá uma nova chance nos proximos dias. A Prefeitura promove, na terça-feira, 11, a 4ª edição do Dia de Oportunidade. O evento, aberto a toda a população, acontece a partir das 9 horas, no Uni-Facef (Universitário Municipal de Franca).

Oito empresas das áreas de confecção, administração, curtume, saúde e alimentação estarão presentes no local para receber currículos e realizar entrevistas. Para participar, basta comparecer à Uni-Facef (avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José) com o currículo em mãos (impresso ou em PDF) e documentos pessoais.

Esta será a penúltima edição do evento neste ano. A última está programada para o dia 3 de dezembro.

Emprega Franca com 250 vagas