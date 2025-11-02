O número de furtos e roubos aumentou em Franca no mês de setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados neste sábado, 1º, pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
De acordo com o levantamento, os furtos em geral, que não englobam furto de veículos, passaram de 312 para 319 registros, um aumento de 2,2%.
Já os casos de roubo também cresceram, subindo de 16 para 24 ocorrências — uma alta de 50% em relação a setembro de 2024.
O número de roubos de veículos se manteve estável, com seis registros em ambos os anos.
Já os acidentes de trânsito com vítimas tiveram um leve aumento no comparativo: foram 90 casos em setembro de 2024 contra 93 em setembro de 2025.
Por outro lado, os crimes sexuais tiveram queda. Os casos de estupro e estupro de vulnerável somaram nove ocorrências neste ano, ante 16 no mesmo mês do ano passado.
O balanço da SSP mostra que outros tipos de crime permaneceram estáveis ou em queda.
