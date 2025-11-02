O número de furtos e roubos aumentou em Franca no mês de setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados neste sábado, 1º, pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

De acordo com o levantamento, os furtos em geral, que não englobam furto de veículos, passaram de 312 para 319 registros, um aumento de 2,2%.

Já os casos de roubo também cresceram, subindo de 16 para 24 ocorrências — uma alta de 50% em relação a setembro de 2024.