GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
CRIMINALIDADE

Franca tem aumento de furtos e roubos em setembro, aponta SSP

Por Jordy Silva | da Redação
Reprodução
Motociclista de farmácia foi roubado, mas levaram só documentos
O número de furtos e roubos aumentou em Franca no mês de setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados neste sábado, 1º, pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

De acordo com o levantamento, os furtos em geral, que não englobam furto de veículos, passaram de 312 para 319 registros, um aumento de 2,2%.

Já os casos de roubo também cresceram, subindo de 16 para 24 ocorrências — uma alta de 50% em relação a setembro de 2024.

O número de roubos de veículos se manteve estável, com seis registros em ambos os anos.

Já os acidentes de trânsito com vítimas tiveram um leve aumento no comparativo: foram 90 casos em setembro de 2024 contra 93 em setembro de 2025.

Por outro lado, os crimes sexuais tiveram queda. Os casos de estupro e estupro de vulnerável somaram nove ocorrências neste ano, ante 16 no mesmo mês do ano passado.

O balanço da SSP mostra que outros tipos de crime permaneceram estáveis ou em queda.

