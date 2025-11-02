Uma forte chuva atingiu Batatais na tarde deste domingo, 2, e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na região central. O temporal durou cerca de 20 minutos, mas foi suficiente para causar transtornos a comerciantes e motoristas.
Na avenida Dr. Oswaldo Scatena, na altura do número 509, o córrego que corta a via transbordou, e os bueiros não conseguiram dar vazão ao volume de água.
A enxurrada invadiu estabelecimentos comerciais e deixou muita sujeira. Após o temporal, comerciantes precisaram fazer a limpeza dos locais atingidos.
Além da avenida Dr. Oswaldo Scatena, também houve pontos de alagamento na avenida Quatorze de Março.
A chuvarada foi acompanhada de fortes rajadas de vento e queda de granizo.
Não há registro de feridos, desabrigados ou danos significativos, segundo a Defesa Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.