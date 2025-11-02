Uma forte chuva atingiu Batatais na tarde deste domingo, 2, e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na região central. O temporal durou cerca de 20 minutos, mas foi suficiente para causar transtornos a comerciantes e motoristas.

Na avenida Dr. Oswaldo Scatena, na altura do número 509, o córrego que corta a via transbordou, e os bueiros não conseguiram dar vazão ao volume de água.

A enxurrada invadiu estabelecimentos comerciais e deixou muita sujeira. Após o temporal, comerciantes precisaram fazer a limpeza dos locais atingidos.