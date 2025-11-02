02 de novembro de 2025
SUSTO

Temporal em Batatais causa alagamentos e água invade lojas

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Carro chegou a ficar parcialmente coberto por água durante tempestade
Carro chegou a ficar parcialmente coberto por água durante tempestade

Uma forte chuva atingiu Batatais na tarde deste domingo, 2, e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na região central. O temporal durou cerca de 20 minutos, mas foi suficiente para causar transtornos a comerciantes e motoristas.

Na avenida Dr. Oswaldo Scatena, na altura do número 509, o córrego que corta a via transbordou, e os bueiros não conseguiram dar vazão ao volume de água.

A enxurrada invadiu estabelecimentos comerciais e deixou muita sujeira. Após o temporal, comerciantes precisaram fazer a limpeza dos locais atingidos.

Além da avenida Dr. Oswaldo Scatena, também houve pontos de alagamento na avenida Quatorze de Março.

A chuvarada foi acompanhada de fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Não há registro de feridos, desabrigados ou danos significativos, segundo a Defesa Civil.

