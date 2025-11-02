02 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ACIDENTE

Quatro ficam feridos em batida na rodovia Cândido Portinari

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros fizeram o resgate das vítimas, após batida na Cândido Portinari
Bombeiros fizeram o resgate das vítimas, após batida na Cândido Portinari

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde deste domingo, 2, na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais.

Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, o acidente aconteceu por volta das 14h06, no quilômetro 368,5, sentido Sul, para Ribeirão Preto.

De acordo com informações da empresa, o carro saiu da pista e colidiu no muro de uma fazenda às margens da rodovia.

As equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.

Entre as vítimas, uma sofreu ferimentos graves, duas ficaram em estado moderado e uma teve ferimentos leves.

Todas foram encaminhadas para a UPA ( Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais.

O acidente não causou interdição de faixas. As causas da saída de pista ainda serão apuradas.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência

