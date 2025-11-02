Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde deste domingo, 2, na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais.

Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, o acidente aconteceu por volta das 14h06, no quilômetro 368,5, sentido Sul, para Ribeirão Preto.

De acordo com informações da empresa, o carro saiu da pista e colidiu no muro de uma fazenda às margens da rodovia.