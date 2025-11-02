02 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Ladrão procurado da Justiça é preso pela GCM na Estação

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Guarda Civil Municipal
Ladrão procurado pela Justiça foi levado para a CPJ
Ladrão procurado pela Justiça foi levado para a CPJ

Dois homens foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca na madrugada deste sábado, 1º, após serem flagrados entrando em um imóvel vazio no bairro Estação.

Segundo a GCM, a ação teve início quando a Central de Monitoramento da Prefeitura identificou a movimentação suspeita pelas câmeras de segurança e acionou as equipes de patrulhamento.

Os suspeitos foram abordados ao saírem do imóvel. Durante a verificação, foi constatado que um deles, que vestia uma blusa vermelha e branca, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

O segundo envolvido também foi detido e responderá por falsidade ideológica e descumprimento de medida cautelar.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários