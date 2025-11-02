Dois homens foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca na madrugada deste sábado, 1º, após serem flagrados entrando em um imóvel vazio no bairro Estação.
Segundo a GCM, a ação teve início quando a Central de Monitoramento da Prefeitura identificou a movimentação suspeita pelas câmeras de segurança e acionou as equipes de patrulhamento.
Os suspeitos foram abordados ao saírem do imóvel. Durante a verificação, foi constatado que um deles, que vestia uma blusa vermelha e branca, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.
Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.
O segundo envolvido também foi detido e responderá por falsidade ideológica e descumprimento de medida cautelar.
