Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na tarde deste domingo, 2, na rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do Galo Branco, em Franca.

O acidente aconteceu no sentido Ribeirão Preto a Franca, quando no trecho de curva e descida, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

Apesar da gravidade do acidente, motorista e passageiro sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde da cidade.