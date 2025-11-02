02 de novembro de 2025
FERIMENTOS LEVES

Carro capota durante tempestade na Portinari, em Franca

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro ficou capotado no meio da pista
Carro ficou capotado no meio da pista

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na tarde deste domingo, 2, na rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do Galo Branco, em Franca.

O acidente aconteceu no sentido Ribeirão Preto a Franca, quando no trecho de curva e descida, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

Apesar da gravidade do acidente, motorista e passageiro sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde da cidade.

A pista precisou ser interditada até a remoção do carro e das vítimas.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Arteris ViaPaulista e Corpo de Bombeiros estiveram no local e registraram a ocorrência.

