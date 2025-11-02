O Dia de Finados chuvoso foi só uma introdução para mais uma semana de chuva em Franca, isso porque a cidade deve esperar 30,9 milímetros de precipitação até o próximo domingo, 9.

Os alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam tempestade para Franca e região até a segunda, 3, de manhã. A cidade está na faixa laranja, com alerta de perigo para tempestade. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia expedido um alerta de chuvas intensas para todo o Estado e Franca estava entre os classificados com alta possibilidade de chuvas.

Segundo a Climatempo, as temperaturas durante a semana devem variar entre 19°C e 30°C, com a temperatura mais baixa na terça, 4, quarta, 5, e no domingo. Já a temperatura mais alta marcará presença na sexta-feira, 7, quando a precipitação está prevista para 1,7 milímetros.