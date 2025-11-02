Nem mesmo a chuva que caiu durante a manhã deste domingo, 2, atrapalhou o movimento nos cemitérios de Franca neste Dia de Finados. No Cemitério Santo Agostinho, o fluxo de visitantes foi intenso desde as primeiras horas do dia, principalmente próximo ao horário da missa, 8h, quando centenas de pessoas se reuniram para prestar homenagens aos entes queridos.
Muitos levaram flores, acenderam velas e fizeram orações. Membros da Igreja Católica e evangélicas também estiveram no cemitério.
O clima chuvoso não desanimou quem costuma manter a tradição de visitar os túmulos da família.
"Venho visitar minha netinha. A gente sempre vem, mas nesta data rezamos e pedimos que ela olhe por nós lá de cima. A saudade nunca passa, mas é importante vir, rezar e ter um momento", disse a aposentada Maria da Piedade Campos.
De acordo com o comerciante de flores Washington Simões, que trabalha há 20 anos no feriado, o movimento neste Dia de Finados superou o do ano passado. “Em vista do que a gente estava esperando e o tempo ruim, tempo de chuva, o movimento está bom."
"Estamos vendendo. Está bem melhor que o ano passado. A gente trabalha muito neste feriado. É uma renda extra, com muito trabalho e uma recompensa", contou Simões.
Além do Santo Agostinho, os outros cemitérios da cidade, Saudade e o Jardim das Oliveiras, também registraram grande número de visitantes ao longo da manhã.
"Agora o movimento dá uma caída. Mas após o almoço, o pessoal vem. Então, esperamos que o céu dê uma limpada, para que o pessoal consiga vir", disse o vendedor de flores.
Os cemitérios municipais de Franca funcionam neste domingo até as 17h.
A expectativa da Prefeitura é que cerca de 120 mil pessoas visitem os cemitérios da cidade. No Jardim das Oliveiras, são esperadas entre 20 mil e 25 mil pessoas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.