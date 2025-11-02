Nem mesmo a chuva que caiu durante a manhã deste domingo, 2, atrapalhou o movimento nos cemitérios de Franca neste Dia de Finados. No Cemitério Santo Agostinho, o fluxo de visitantes foi intenso desde as primeiras horas do dia, principalmente próximo ao horário da missa, 8h, quando centenas de pessoas se reuniram para prestar homenagens aos entes queridos.

Muitos levaram flores, acenderam velas e fizeram orações. Membros da Igreja Católica e evangélicas também estiveram no cemitério.

O clima chuvoso não desanimou quem costuma manter a tradição de visitar os túmulos da família.