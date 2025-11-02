Uma briga motivada por ciúmes e ameaça terminou com um homem baleado na manhã deste domingo, 2, no estacionamento do Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, em Franca. Segundo informações da Polícia Militar, o desentendimento envolveu a atual companheira da vítima e o ex-namorado dela, autor dos disparos.

A mulher havia terminado o relacionamento com a vítima e teria se envolvido com o atirador. Após terminar com o atirador, ela reatou a relação com a vítima.

Na noite de sábado, 1º, o homem baleado discutiu com a mulher e afirmou que iria matar o ex-namorado dela. Os dois passaram a madrugada discutindo e, já no início da manhã, a mulher passou mal e foi levada ao pronto-socorro pelo atual companheiro.