Uma briga motivada por ciúmes e ameaça terminou com um homem baleado na manhã deste domingo, 2, no estacionamento do Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, em Franca. Segundo informações da Polícia Militar, o desentendimento envolveu a atual companheira da vítima e o ex-namorado dela, autor dos disparos.
A mulher havia terminado o relacionamento com a vítima e teria se envolvido com o atirador. Após terminar com o atirador, ela reatou a relação com a vítima.
Na noite de sábado, 1º, o homem baleado discutiu com a mulher e afirmou que iria matar o ex-namorado dela. Os dois passaram a madrugada discutindo e, já no início da manhã, a mulher passou mal e foi levada ao pronto-socorro pelo atual companheiro.
Preocupada, ela teria avisado o ex-namorado - agora autor dos disparos - que o marido pretendia matá-lo. O homem, que é atirador esportivo (CAC), foi até o local, onde encontrou a vítima.
Houve uma nova discussão, que evoluiu para luta corporal. Em determinado momento, o autor foi até o carro, pegou uma arma e atirou contra o rival, atingindo-o na barriga.
A vítima conseguiu pedir ajuda e foi socorrida, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferida para a Santa Casa de Franca.
O atirador permaneceu no local e acionou a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Aos policiais, alegou ter agido em legítima defesa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.