Criado em 2023 e iniciado em 2024, o projeto Ritmo e Poesia nasceu do desejo do artista francano Danilo Wener, o Molusco Rapper, de transformar a arte em instrumento de aprendizado e expressão. A iniciativa, que une música, poesia e história do hip-hop, já percorreu escolas, comunidades e espaços culturais em Franca.

Reconhecido e contemplado pela lei de incentivo à cultura Paulo Gustavo, o projeto oferece oficinas de rima voltadas a todas as idades. As atividades combinam teoria e prática, abordando conceitos como ritmo, fonemas e BPM (batidas por minuto), enquanto estimulam a criatividade e a confiança dos participantes. A proposta, segundo Molusco, é “criar um espaço aberto para o desenvolvimento de rimas, composições e poesias”, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento da identidade cultural.

As oficinas já foram realizadas em escolas como o Senac Franca, "Ana Maria Junqueira", "Dona Nenzinha" e "Otávio Martins", além de no Residencial Campo Belo e no Sesc Franca. Em cada edição, o público é convidado a explorar a escrita e o improviso, descobrindo a força das palavras e da coletividade.