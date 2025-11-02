Criado em 2023 e iniciado em 2024, o projeto Ritmo e Poesia nasceu do desejo do artista francano Danilo Wener, o Molusco Rapper, de transformar a arte em instrumento de aprendizado e expressão. A iniciativa, que une música, poesia e história do hip-hop, já percorreu escolas, comunidades e espaços culturais em Franca.
Reconhecido e contemplado pela lei de incentivo à cultura Paulo Gustavo, o projeto oferece oficinas de rima voltadas a todas as idades. As atividades combinam teoria e prática, abordando conceitos como ritmo, fonemas e BPM (batidas por minuto), enquanto estimulam a criatividade e a confiança dos participantes. A proposta, segundo Molusco, é “criar um espaço aberto para o desenvolvimento de rimas, composições e poesias”, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento da identidade cultural.
As oficinas já foram realizadas em escolas como o Senac Franca, "Ana Maria Junqueira", "Dona Nenzinha" e "Otávio Martins", além de no Residencial Campo Belo e no Sesc Franca. Em cada edição, o público é convidado a explorar a escrita e o improviso, descobrindo a força das palavras e da coletividade.
“O projeto foi criado através de uma realização minha. Sempre tive vontade de fazer uma oficina de rima, então decidi escrever e colocar a ideia em prática”, contou Molusco. “Quando me conectei com o rap, percebi o quanto as rimas podiam ensinar. Hoje levo esse conhecimento de forma educativa, unindo teoria, criatividade e história do hip-hop.”
Além do próprio Molusco, o projeto conta com a participação do artista Matuto S.A., do DJ Betão e da designer Nadya Campos, responsável pelo desenvolvimento visual. A proposta também se destaca pela abordagem inclusiva e comunitária, promovendo a integração entre gerações e o fortalecimento dos laços culturais em Franca.
Durante as oficinas, os participantes são incentivados a experimentar com palavras e sons, compondo suas próprias letras e explorando a musicalidade das rimas. “O impacto do conhecimento junto à criatividade transforma a mente de todos os participantes”, afirmou o artista.
Com uma página oficial no Instagram (@ritmoepoesiafranca), o projeto divulga os locais por onde passa e mantém contato com escolas e comunidades interessadas em receber as oficinas. A proposta, segundo Molusco, é seguir ampliando o alcance da arte como ferramenta de transformação social. A próxima edição está marcada para os dias 26 e 28 de novembro, no Sesc Franca, em comemoração ao aniversário da cidade.
