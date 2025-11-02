Um homem de 65 anos morreu após uma batida frontal na estrada vicinal Eliphio Peres Quireza, que liga Ituverava a Jeriquara. O acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 31.
A vítima, identificada como Antônio Augusto Belagamba, natural de Buritizal, dirigia uma Fiat Strada quando foi atingida por outro veículo que invadiu a pista contrária em uma curva.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o carro era conduzido por um médico de 25 anos, identificado como Fabrício, que seguia sentido Jeriquara.
Com o impacto, Antônio ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado inconsciente para a Santa Casa de Ituverava, mas não resistiu aos ferimentos. O médico também foi socorrido, porém o estado de saúde dele não foi divulgado.
O corpo de Antônio Augusto Belagamba foi sepultado neste sábado, 1º, em Buritizal. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
