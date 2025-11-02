Um homem de 65 anos morreu após uma batida frontal na estrada vicinal Eliphio Peres Quireza, que liga Ituverava a Jeriquara. O acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 31.

A vítima, identificada como Antônio Augusto Belagamba, natural de Buritizal, dirigia uma Fiat Strada quando foi atingida por outro veículo que invadiu a pista contrária em uma curva.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o carro era conduzido por um médico de 25 anos, identificado como Fabrício, que seguia sentido Jeriquara.