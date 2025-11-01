02 de novembro de 2025
TRÁFICO

Morador da região é preso em aeroporto da Itália com cocaína

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Policial italiano dentro do aeroporto onde brasileiro foi preso
Policial italiano dentro do aeroporto onde brasileiro foi preso

Um morador de Orlândia, na região de Franca, que não teve sua identidade divulgada, foi preso em Roma, na Itália, com 48 cápsulas de cocaína que havia ingerido. O caso aconteceu na quinta-feira, 30, no aeroporto internacional de Fiumicino, principal porta de entrada da capital italiana.

De acordo com a imprensa local, o brasileiro despertou a suspeita da polícia ao demonstrar nervosismo e evitar contato visual com os agentes durante o desembarque do voo do Brasil.

Durante a revista, nenhuma substância ilegal foi encontrada em suas bagagens, mas os policiais decidiram levá-lo a um hospital para a realização de exames. Uma radiografia confirmou a presença de dezenas de cápsulas de droga em seu estômago.

Nas horas seguintes, o homem expeliu 48 cápsulas contendo cocaína. Após o procedimento médico e a constatação do crime, ele foi detido e colocado à disposição da Justiça italiana.

As investigações iniciais foram concluídas ainda na noite de quinta-feira. A quantidade exata da droga apreendida não foi divulgada pelas autoridades.

