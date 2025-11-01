Um morador de Orlândia, na região de Franca, que não teve sua identidade divulgada, foi preso em Roma, na Itália, com 48 cápsulas de cocaína que havia ingerido. O caso aconteceu na quinta-feira, 30, no aeroporto internacional de Fiumicino, principal porta de entrada da capital italiana.

De acordo com a imprensa local, o brasileiro despertou a suspeita da polícia ao demonstrar nervosismo e evitar contato visual com os agentes durante o desembarque do voo do Brasil.

Durante a revista, nenhuma substância ilegal foi encontrada em suas bagagens, mas os policiais decidiram levá-lo a um hospital para a realização de exames. Uma radiografia confirmou a presença de dezenas de cápsulas de droga em seu estômago.