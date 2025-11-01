A Justiça de São Paulo decretou, nesta sexta-feira, 31, a prisão preventiva de Marcus Vinícius Carado, de 35 anos, acusado de matar o empresário Pedro Júnior Batista Campos, de 45, em Miguelópolis. A decisão foi tomada após a conclusão do inquérito policial conduzido pela Delegacia de Polícia do município, sob a coordenação da delegada substituta Ana Cláudia Fernandes de Carvalho.

Carado já estava preso de forma temporária desde o fim de outubro quando se apresentou. Agora, com o fim do inquérito, ele passa a responder como réu por homicídio qualificado, devendo permanecer preso até o julgamento ou uma nova decisão judicial.

Segundo a Polícia Civil, o Ministério Público deu parecer favorável ao pedido da autoridade policial para conversão da prisão. Na decisão, o juiz ressaltou que fatores como primariedade e residência fixa não são suficientes para evitar a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do crime e a grande repercussão social.