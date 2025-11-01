02 de novembro de 2025
SEM VERGONHA

Homem simula contratação de frete e furta Pampa na Vila Imperador

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ladrão se aproveita e furta Pampa na Vila Imperador
Ladrão se aproveita e furta Pampa na Vila Imperador

Um homem teve uma Ford Pampa furtada na manhã deste sábado, 1º, na rua Antônio Bernardes Pinto, na Vila Imperador, em Franca.

O veículo, uma Ford Pampa verde, ano 1991, estava carregado com mercadorias avaliadas em cerca de R$ 844, entre 10 sacas de pedras e 20 metros de manta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 66 anos, foi contratada pelo dono da loja de paisagismo para realizar fretes na cidade utilizando o veículo da empresa.

Ele contou à polícia que, enquanto estava em casa - localizada em frente ao estabelecimento -, foi procurado por um homem que solicitou o transporte do material e disse que buscaria um amigo no bairro Leporace para ajudar no descarregamento.

Pouco tempo depois, o suspeito retornou.

Câmeras de segurança mostraram o momento que o suspeito aparece e mexe no veículo. Ele arromba a porta e entra.

A vítima chegou a ouvir o barulho da ignição e correu para fora, quando viu o criminoso saindo com a caminhonete.

O homem contou ainda que não tem o contato do autor, que havia feito o pedido do serviço.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso até o momento.

A loja informou que os produtos levados já haviam sido pagos via PIX.

O veículo não tinha seguro e ainda não foi recuperado. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Quem tiver informações sobre o veículo que possuí placas BKP 6210, pode acionar o 190 ou 181.

