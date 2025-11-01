Um homem teve uma Ford Pampa furtada na manhã deste sábado, 1º, na rua Antônio Bernardes Pinto, na Vila Imperador, em Franca.

O veículo, uma Ford Pampa verde, ano 1991, estava carregado com mercadorias avaliadas em cerca de R$ 844, entre 10 sacas de pedras e 20 metros de manta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 66 anos, foi contratada pelo dono da loja de paisagismo para realizar fretes na cidade utilizando o veículo da empresa.