FURTO

Homem furta Pampa carregada com pedras na Vila Imperador

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ladrão furta Pampa na Vila Imperador
Ladrão furta Pampa na Vila Imperador

Um homem teve uma Ford Pampa furtada na manhã deste sábado, 1º, na rua Antônio Bernardes Pinto, na Vila Imperador, em Franca.

O veículo, uma Ford Pampa verde, ano 1991, estava carregado com mercadorias avaliadas em cerca de R$ 844, entre 10 sacas de pedras e 20 metros de manta.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que o suspeito aparece e mexe no veículo. Ele arromba a porta e entra.

A vítima chegou a ouvir o barulho da ignição e correu para fora, quando viu o criminoso saindo com a caminhonete.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso até o momento.

O veículo não tinha seguro e ainda não foi recuperado. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Quem tiver informações sobre o veículo que possuí placas BKP 6210, pode acionar o 190 ou 181.

