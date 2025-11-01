Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 1º, em Franca, após tentar fugir de uma abordagem e ser flagrado com porções de cocaína. O caso aconteceu por volta da 1h30 na avenida Ida Zero Zaninelo, no Jardim Luiza.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela avenida Dr. Abrahão Brickmann, quando avistaram o suspeito, pilotando uma motocicleta Honda CG 150 Titan azul pela calçada.

A atitude levantou suspeita e os militares tentaram abordá-lo.