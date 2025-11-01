Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 1º, em Franca, após tentar fugir de uma abordagem e ser flagrado com porções de cocaína. O caso aconteceu por volta da 1h30 na avenida Ida Zero Zaninelo, no Jardim Luiza.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela avenida Dr. Abrahão Brickmann, quando avistaram o suspeito, pilotando uma motocicleta Honda CG 150 Titan azul pela calçada.
A atitude levantou suspeita e os militares tentaram abordá-lo.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem acelerou e fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada. Outras equipes da PM foram acionadas para o cerco. Durante a fuga, o motociclista perdeu o controle ao tentar atravessar um canteiro com uma passarela e caiu.
Na revista pessoal, os policiais encontraram duas porções de cocaína escondidas dentro da capinha do celular do suspeito. Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico por causa de escoriações na mão esquerda.
Ainda conforme o boletim, a CNH do suspeito estava vencida, e os pneus da motocicleta apresentavam carecas, motivo pelo qual o veículo foi apreendido.
O homem admitiu que a droga era para consumo próprio. A Polícia Civil registrou o caso como porte de entorpecentes. O suspeito foi ouvido e liberado em seguida
