Um homem de 53 anos foi detido na noite de sexta-feira, 31, após colidir o carro que dirigia contra outro veículo e fugir do local, no Jardim Paineiras, em Franca. Ele foi encontrado pela Polícia Militar em casa, com ferimentos na cabeça e apresentando sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu na Avenida Nicolau de Andrade. O outro condutor, que estava em um Chevrolet Cobalt, contou que o motorista do Fiat Palio atingiu seu carro e deixou o local sem prestar socorro.

Quando os policiais chegaram à residência do suspeito, o homem apresentava fala arrastada e desequilíbrio. Questionado, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.