Uma estudante de 18 anos teve o celular furtado na noite de sexta-feira, 31, em frente à Escola Estadual "David Carneiro Ewbank", em Franca. O crime ocorreu por volta das 19h, momentos antes da jovem entrar para a aula.

Segundo relato da vítima, o autor se aproximou em uma bicicleta, arrancou o aparelho das mãos dela e fugiu em alta velocidade. O homem era pardo, de estatura média, usava bermuda, estava sem camisa e possuía uma tatuagem grande no peito.

A Polícia Militar foi acionada e tentou rastrear o celular, mas não conseguiu contato com o aparelho. As câmeras de segurança da escola registraram a ação, porém, as imagens não permitiram identificar o rosto do suspeito com clareza.