Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 31, após invadirem uma chácara no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cristais Paulista. A dupla foi flagrada por um morador que percebeu a movimentação pelas câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar.
Os suspeitos arrombaram o portão de madeira da propriedade e furtaram cerca de 20 metros de fios elétricos, três picaretas, um machado, um pé de cabra, três panelas elétricas grandes e uma garrafa de café. Após perceber o crime, o vizinho foi em direção aos indivíduos e conteve os homens até a chegada dos policiais.
"Ouvi o barulho e minha cachorra começou a latir sem parar, aí olhei nas câmeras e vi eles entrarem. Tinham arrombado o portão e furtado fios, machado, pé de cabra e panelas", disse o morador, que não quis ser identificado.
No local, parte dos objetos já havia sido colocada dentro de um Fiat Palio cinza usado pelos suspeitos, que estava com a placa adulterada com fita isolante.
A dupla, de 43 e 47 anos, foi levada ao plantão policial de Franca, onde o flagrante foi ratificado pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além dessa chácara, a dupla é acusada de um furto na quarta-feira, 29, de outro imóvel no mesmo condomínio.
Os dois foram encaminhados à Penitenciária de Franca, onde permanecem à disposição da Justiça. Todos os objetos foram devolvidos ao proprietário.
