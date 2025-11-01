Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 31, após invadirem uma chácara no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cristais Paulista. A dupla foi flagrada por um morador que percebeu a movimentação pelas câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar.

Os suspeitos arrombaram o portão de madeira da propriedade e furtaram cerca de 20 metros de fios elétricos, três picaretas, um machado, um pé de cabra, três panelas elétricas grandes e uma garrafa de café. Após perceber o crime, o vizinho foi em direção aos indivíduos e conteve os homens até a chegada dos policiais.

"Ouvi o barulho e minha cachorra começou a latir sem parar, aí olhei nas câmeras e vi eles entrarem. Tinham arrombado o portão e furtado fios, machado, pé de cabra e panelas", disse o morador, que não quis ser identificado.