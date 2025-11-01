02 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
FLAGRANTE

Câmeras flagram invasão de chácara e dois acabam presos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro utilizado para o furto com a placa adulterada; momento em que morador confronta assaltantes
Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 31, após invadirem uma chácara no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cristais Paulista. A dupla foi flagrada por um morador que percebeu a movimentação pelas câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar.

Os suspeitos arrombaram o portão de madeira da propriedade e furtaram cerca de 20 metros de fios elétricos, três picaretas, um machado, um pé de cabra, três panelas elétricas grandes e uma garrafa de café. Após perceber o crime, o vizinho foi em direção aos indivíduos e conteve os homens até a chegada dos policiais.

"Ouvi o barulho e minha cachorra começou a latir sem parar, aí olhei nas câmeras e vi eles entrarem. Tinham arrombado o portão e furtado fios, machado, pé de cabra e panelas", disse o morador, que não quis ser identificado.

No local, parte dos objetos já havia sido colocada dentro de um Fiat Palio cinza usado pelos suspeitos, que estava com a placa adulterada com fita isolante.

A dupla, de 43 e 47 anos, foi levada ao plantão policial de Franca, onde o flagrante foi ratificado pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além dessa chácara, a dupla é acusada de um furto na quarta-feira, 29, de outro imóvel no mesmo condomínio.

Os dois foram encaminhados à Penitenciária de Franca, onde permanecem à disposição da Justiça. Todos os objetos foram devolvidos ao proprietário.

