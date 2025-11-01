Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante na tarde de sexta-feira, 31, em Rifaina, após agredir a própria mãe durante uma discussão dentro de casa, na Vila Industrial. A vítima, de 63 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital de Pedregulho com suspeita de traumatismo craniano. Ela não resistiu e morreu por volta das 6h deste sábado, 1º.

Guardas municipais foram acionados ao pronto-socorro da cidade depois que a vítima deu entrada desacordada e com ferimentos na cabeça. Na residência, os agentes encontraram a filha da vítima, que admitiu ter discutido com a mãe, mas afirmou tê-la apenas empurrado.

Uma testemunha que presenciou o episódio, sobrinha da vítima, entretanto, relatou que a agressora atingiu a mãe com uma cadeira, fazendo com que ela desmaiasse.