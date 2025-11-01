Um adolescente de 16 anos foi detido na noite de sexta-feira, 31, no Parque Vicente Leporace III, em Franca, após policiais militares encontrarem porções de cocaína em uma área verde do bairro. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A equipe policial realizava patrulhamento pela rua Amadeu Amaral Brigagão, no cruzamento com a rua Silvano David, quando avistou dois indivíduos em uma bicicleta. Os agentes relataram que os jovens se dirigiram até uma área verde, onde pareciam buscar algo no chão, retornando logo em seguida.

Diante da atitude suspeita, os policiais acompanharam a movimentação e avistaram novamente um dos jovens, dessa vez sozinho na bicicleta, e o abordaram. Durante a revista pessoal, não foram encontradas drogas, apenas R$ 8,40.