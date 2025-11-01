Um adolescente de 16 anos foi detido na noite de sexta-feira, 31, no Parque Vicente Leporace III, em Franca, após policiais militares encontrarem porções de cocaína em uma área verde do bairro. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
A equipe policial realizava patrulhamento pela rua Amadeu Amaral Brigagão, no cruzamento com a rua Silvano David, quando avistou dois indivíduos em uma bicicleta. Os agentes relataram que os jovens se dirigiram até uma área verde, onde pareciam buscar algo no chão, retornando logo em seguida.
Diante da atitude suspeita, os policiais acompanharam a movimentação e avistaram novamente um dos jovens, dessa vez sozinho na bicicleta, e o abordaram. Durante a revista pessoal, não foram encontradas drogas, apenas R$ 8,40.
Os agentes voltaram ao ponto onde os indivíduos haviam parado e localizaram 42 porções de substância análoga à cocaína. Questionado, o jovem disse que estava acompanhado de outro rapaz identificado apenas como “Cauê” e negou envolvimento com o tráfico, afirmando que “não mexe com droga”.
O segundo indivíduo não foi localizado. O adolescente apreendido foi levado à delegacia junto ao responsável legal. Por se tratar de ato infracional sem violência ou grave ameaça, ele foi liberado mediante termo de compromisso, conforme previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A droga e o dinheiro apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil para as devidas providências.
