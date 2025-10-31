Um homem de 56 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta enquanto atravessava a avenida Brasil, em Franca, na noite desta sexta-feira, 31.
De acordo com testemunhas, o homem estava em um bar e tentava cruzar a via quando o motociclista passou entre os carros, sobre a faixa amarela no meio da avenida, e o atingiu.
A vítima sofreu ferimentos na perna direita e reclamava de dores pelo corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por populares que presenciaram o acidente e fez o atendimento no local.
O motociclista, um jovem que pilotava uma moto azul, disse que não conseguiu ver o pedestre a tempo de desviar. Ele também teve escoriações, inclusive no rosto.
