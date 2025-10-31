01 de novembro de 2025
ACIDENTE

Homem sai de bar e é atropelado por moto na avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Vítima caída na rua após acidente recebendo ajuda de populares na avenida Brasil
Vítima caída na rua após acidente recebendo ajuda de populares na avenida Brasil

Um homem de 56 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta enquanto atravessava a avenida Brasil, em Franca, na noite desta sexta-feira, 31.

De acordo com testemunhas, o homem estava em um bar e tentava cruzar a via quando o motociclista passou entre os carros, sobre a faixa amarela no meio da avenida, e o atingiu.

A vítima sofreu ferimentos na perna direita e reclamava de dores pelo corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por populares que presenciaram o acidente e fez o atendimento no local.

O motociclista, um jovem que pilotava uma moto azul, disse que não conseguiu ver o pedestre a tempo de desviar. Ele também teve escoriações, inclusive no rosto.

