A Secretaria de Saúde de Franca promoveu, na quinta-feira, 30, mais uma etapa do Curso Técnico Mais Saúde, voltado aos agentes comunitários de saúde e Agentes de Controle de Endemias. O treinamento foi conduzido pela preceptora Sônia Aparecida Pucci, no auditório da própria secretaria.

Durante o encontro, o setor de informação, educação e comunicação da Vigilância Ambiental apresentou orientações técnicas sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses. No dia anterior, outro grupo de agentes participou de atividades semelhantes no Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, sob coordenação da preceptora Alessandra Fonseca.

O curso é realizado pela Prefeitura em parceria com o Ministério da Saúde, o Conasens (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de aprimorar a qualificação técnica dos servidores. As atividades presenciais serão concluídas ainda neste mês.