A Secretaria de Saúde de Franca promoveu, na quinta-feira, 30, mais uma etapa do Curso Técnico Mais Saúde, voltado aos agentes comunitários de saúde e Agentes de Controle de Endemias. O treinamento foi conduzido pela preceptora Sônia Aparecida Pucci, no auditório da própria secretaria.
Durante o encontro, o setor de informação, educação e comunicação da Vigilância Ambiental apresentou orientações técnicas sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses. No dia anterior, outro grupo de agentes participou de atividades semelhantes no Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, sob coordenação da preceptora Alessandra Fonseca.
O curso é realizado pela Prefeitura em parceria com o Ministério da Saúde, o Conasens (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de aprimorar a qualificação técnica dos servidores. As atividades presenciais serão concluídas ainda neste mês.
Ao todo, cerca de 70 agentes participaram das ações, que reforçaram a importância da eliminação de criadouros e da manutenção dos cuidados preventivos, especialmente com a aproximação do período chuvoso.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Franca já registrou 5.435 casos de dengue e quatro óbitos confirmados em 2025. A secretaria também realizou o Arrastão da Dengue, no bairro City Petrópolis, que resultou na retirada de três toneladas de materiais inservíveis.
Além das ações rotineiras de visita casa a casa, a Vigilância Ambiental manterá equipes nos cemitérios municipais neste domingo, 2, Dia de Finados, distribuindo folhetos informativos e orientando os visitantes sobre como evitar a proliferação do mosquito.
