Um furto na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista causou um prejuízo de quase R$ 10 mil à instituição, que atende cerca de 80 pessoas com deficiência e suas famílias. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 29, e as imagens das câmeras de segurança só foram divulgadas nesta sexta-feira, 31.

De acordo com informações da direção da entidade, um homem invadiu o prédio e levou diversos itens, entre eles tablets, notebooks e dois botijões de gás. O suspeito teria pulado o muro, onde ficaram marcas de pegadas, e arrombado uma janela para ter acesso às salas internas.

Além dos equipamentos eletrônicos, a Apae constatou o furto de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, muitos deles recém-adquiridos.