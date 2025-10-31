Um furto na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista causou um prejuízo de quase R$ 10 mil à instituição, que atende cerca de 80 pessoas com deficiência e suas famílias. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 29, e as imagens das câmeras de segurança só foram divulgadas nesta sexta-feira, 31.
De acordo com informações da direção da entidade, um homem invadiu o prédio e levou diversos itens, entre eles tablets, notebooks e dois botijões de gás. O suspeito teria pulado o muro, onde ficaram marcas de pegadas, e arrombado uma janela para ter acesso às salas internas.
Além dos equipamentos eletrônicos, a Apae constatou o furto de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, muitos deles recém-adquiridos.
A instituição informou que o prejuízo impacta diretamente o atendimento de pessoas com deficiência a partir de 12 anos e idosos que participam das atividades no Centro-Dia e na Unidade Referenciada.
Segundo a Apae, após o primeiro furto, foram acionadas empresas para instalar concertinas de segurança no local — o serviço começaria justamente no dia seguinte à nova invasão.
A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens das câmeras, que mostram apenas um suspeito do sexo masculino. Até o fechamento deste texto, ninguém foi preso.
