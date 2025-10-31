O restaurante Bom Prato, em Franca, não funcionará neste sábado, 1º, e domingo, 2, devido a uma manutenção programada. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira, 3, conforme informou o Governo do Estado de São Paulo.

A unidade de Franca é uma das seis do programa estadual que terão o funcionamento totalmente suspenso neste fim de semana. As outras ficam em 25 de Março, Bauru, Mogi das Cruzes, Rio Claro e Suzano. Nas demais unidades do interior e da Grande São Paulo, o atendimento ocorrerá apenas no sábado, com pausa no domingo em razão do Dia de Finados.

O Programa Bom Prato tem como objetivo ampliar o acesso à alimentação de qualidade por meio de refeições balanceadas a preços populares. Cada prato completo, com arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida, é vendido por R$ 1. Em algumas unidades, também são servidos café da manhã por R$ 0,50 e jantar pelo mesmo valor do almoço.