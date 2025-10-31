01 de novembro de 2025
NA CADEIA

Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Orlândia

Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Civil
Drogas, dinheiro e materiais apreendidos com os suspeitos
Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 31, em Orlândia, para combater o tráfico de drogas na cidade. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi motivada pelo aumento expressivo de pontos de venda de entorpecentes, que vinham funcionando de forma contínua, a qualquer hora do dia, comprometendo a segurança e a tranquilidade da população.

Durante as buscas, os policiais apreenderam drogas e diversos materiais utilizados no tráfico. Três pessoas foram presas em flagrante.

A operação faz parte de uma série de ações integradas entre as forças de segurança, que têm como foco desarticular grupos criminosos e reduzir os índices de criminalidade na região.

