Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 31, em Orlândia, para combater o tráfico de drogas na cidade. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi motivada pelo aumento expressivo de pontos de venda de entorpecentes, que vinham funcionando de forma contínua, a qualquer hora do dia, comprometendo a segurança e a tranquilidade da população.

Durante as buscas, os policiais apreenderam drogas e diversos materiais utilizados no tráfico. Três pessoas foram presas em flagrante.